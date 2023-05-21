  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yabancı basından itiraf gibi manşet: Hepimiz yanıldık

Bakan Dönmez, Karadeniz gazını bulduk, üstüne doğal gazla buluşturduk! İhracatta 6,5 milyar dolarla en yüksek...

BAE ve Mısır'ın Türkiye planı ellerinde patladı! Gelişmeyi Rusya dünyaya duyurdu

Kılıçdaroğlu’nun 'kadınları sahiplendirmek istiyorlar' iftirasına HÜDA PAR'dan cevap

Davutoğlu: Kılıçdaroğlu talep ederse bırakırım

Dolarla işlem yapmak ne maksatla olursa olsun yasaklandı! Dünyayı ayağa kaldıracak kararı aldılar

Muhalefete kaybettiren yalanlardan sadece birisi! Defne Hastanesi bugün açılıyor

Yaşar Okuyan ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı

Türkiye'nin yanı başında nükleer sığınak! Şok iddia: O ülkenin lideri gizli tünellerle Türkiye'ye kaçacak

Ne altın ne dolar ne euro para piyasaları 'seçim belirsizliğini' yönetecek: Puan desteği, rakam önemli
Siyaset Tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık
Siyaset

Tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık

Yeniakit Publisher
2023-05-21 12:06:00 -
Tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık

Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. 

Adalet Partisi lideri Öz, sosyal medya hesabından, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) kararını bildirdi. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "hiçbir beklenti içinde olmadan" Kılıçdaroğlu'nu destekleme kadarı aldıklarını belirten Öz, “İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık. Adalet Partisi’nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun Pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır" dedi. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zafer

Bunlar kim bilen var mı?

Ahmet

Kim bu lavuk arkadaş?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23