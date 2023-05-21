Tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık
Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
Adalet Partisi lideri Öz, sosyal medya hesabından, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) kararını bildirdi. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "hiçbir beklenti içinde olmadan" Kılıçdaroğlu'nu destekleme kadarı aldıklarını belirten Öz, “İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık. Adalet Partisi’nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun Pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır" dedi.
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