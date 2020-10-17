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Gündem Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı
Gündem

Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı doğal gaz açıklaması öncesi çalışmaların karadaki merkezi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:14:00 -
Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinde yapacağı açıklama öncesi, doğal gaz arama çalışmalarının karadaki merkezi olan Filyos Limanı'nda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) merkezinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. 

TPAO'ya ait helikopter de Karadeniz üzerinde yaptığı uçuşun ardından limana iniş yaptı. TPAO merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması heyecanla bekleniyor.

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