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Tüm Türkiye’de aranıyor, Kuşadası’nda yakalandı

Kuşadası Polisi, 28 ayrı bilişim ve sahtekarlık suçundan tüm Türkiye’de aranan bir zanlıyı yakaladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:27
Tüm Türkiye’de aranıyor, Kuşadası’nda yakalandı

Kuşadası Polisi, 28 ayrı bilişim ve sahtekarlık suçundan tüm Türkiye’de aranan bir zanlıyı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde sahte kimlik kullanan bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan sorgulamada asıl ismi T.K. olan şüphelinin 12 ayrı resmî belgede sahtecilik, 12 ayrı Bilişim Sistemler Banka veya Kredi Kurumlarını Araç olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, 4 ayrı Hırsızlık, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği gibi toplam 28 suçtan arandığı tespit edildi. Tüm Türkiye’de aranırken Kuşadası polisi tarafından yakalanan TK. İsimli zanlı, emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:27
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