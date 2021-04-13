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Gündem Tüm Türkiye nefesini tuttu bunu bekliyor! Erdoğan açıklayacak
Gündem

Tüm Türkiye nefesini tuttu bunu bekliyor! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin en önemli maddesi koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında Ramazan ayında alınacak tedbirler olacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 08:36:00 -
Tüm Türkiye nefesini tuttu bunu bekliyor! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin en önemli maddesi koronavirüsle mücadele ve bu çerçevede Ramazan ayında alınacak tedbirler.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadele ve bu doğrultuda ramazan ayında alınacak yeni tedbirler olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarındaki artış, hastanelerin doluluk oranları, aşı tedarikinde son durum ve yerli aşı çalışmalarında gelinen noktayla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Toplantıda ramazan ayında kafe ve restoranların kapatılmasının yanı sıra iftar ve sahur vakitlerinde kalabalığın önlenmesi amacıyla toplu ziyaretlerin yasaklanması ve şehirler arası seyahatlere sınırlama getirilmesi konusunda değerlendirmeler yapılacak.

Ayrıca son günlerde gündeme getirilen kuaför ve spor salonlarının kapatılmasının yerine daha sıkı tedbirlerin alınabileceği aktarılıyor.

Eğitime ara verilecek mi?

Okullardaki durumların da masaya yatırılacağı toplantıda, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Çok yüksek riskli şehirlerde yüz yüze eğitime 8’inci ve 12’nci sınıflar haricinde ara verilmesi de değerlendiriliyor.

Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının artırılması hedefleniyor. Toplantının bir diğer önemli gündem maddeleri de Mısır’la gerçekleştirilen ilk üst düzey temas ve Libya heyeti ile yapılan görüşme olacak.

Geçtiğimiz günlerde Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile bir telefon görüşmesi yapan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun yeni dönemde Türkiye-Mısır ilişkileri konusunda karşılıklı atılabilecek adımlarla ilgili değerlendirme yapacağı belirtiliyor.

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Yorumlar

Aslanov

Esnafız. Reklam tabela tasarım 3d çizim ve web sitesi işleri yapıyoruz. geçen ayın kirasını zor karşıladık. inşallah ağır bir kapanma açıklaması olmaz yoksa iflas ederiz. Lütfen bizi ziyaret edin dostlar...
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rafet

Tam kapanma sadece okulları ve cafeleri kapsasa yeter. Vakada ani düşüş görülür. Demesi benden.
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