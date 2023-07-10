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Gündem Tüm Türkiye dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor
Gündem

Tüm Türkiye dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-10 14:46:00 -
Tüm Türkiye dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir haber verdi. Ökten, "Türkiye serinlemeye ve rahat bir nefes almaya hazırlanıyor. Bu geceden batıdan itibaren havalar serinleyecek" dedi. Serin havaların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Türkiye'de uzun süreden bu yana beklenen soğuk havalar geliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber verdi. 

Ökten, "Türkiye serinlemeye ve rahat bir nefes almaya hazırlanıyor. Bu geceden batıdan itibaren havalar serinleyecek. Özellikle geceler ve sabahlar 3 gün boyunca yaşamın tadında olacak. Uyumak kolaylaşacak. İstanbul'a sabah yağmuru geliyor..." dedi. 

 
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