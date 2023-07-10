Tüm Türkiye dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir haber verdi. Ökten, "Türkiye serinlemeye ve rahat bir nefes almaya hazırlanıyor. Bu geceden batıdan itibaren havalar serinleyecek" dedi. Serin havaların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Türkiye'de uzun süreden bu yana beklenen soğuk havalar geliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber verdi.
Ökten, "Türkiye serinlemeye ve rahat bir nefes almaya hazırlanıyor. Bu geceden batıdan itibaren havalar serinleyecek. Özellikle geceler ve sabahlar 3 gün boyunca yaşamın tadında olacak. Uyumak kolaylaşacak. İstanbul'a sabah yağmuru geliyor..." dedi.
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