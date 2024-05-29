Tüm Türkiye bu ismi merak ediyor! Ankara’da bakanlık binasının ışıklarının açık olup olmadığını kontrol eden "tasarrufçu" bakan kim?

Kamuda tasarruf tedbirleri hayata geçerken, Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren genelgenin uygulanıp uygulanmadığı yakından takip ediliyor. Bazı bakanların tedbirler konusunda çok hassas davrandığı bildirildi. Hatta bir bakanın Ankara'daki bakanlık binasının ışıklarının yanıp yanmadığını kontrol ettiği öne sürüldü.

Türkiye enflasyon canavarının pençelerinden kurtulmaya çalışırken, kamuda tasarruf en önemli konular arasında yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerini önceki haftalarda açıklamıştı. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren tasarruf genelgesi kapsamında pek çok ihale iptal edildi.

Makam araçlarından kamu kurum ve kuruluşlarınca alınacak binalara, personel servislerinden eğitim etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede öngörülen tasarruf tedbirleri de yakından izleniyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in son Bakanlar Kurulu toplantısında her bakanın oturduğu masaya bilgi notu koyduğunu yazdı.

Şimşek bu notta hem tasarruf tedbirleri hakkında bir kere daha bilgilendirme yaptı, hem de bakanlara Ankara ve İstanbul’da ihtiyaç duyulması halinde kullanabilecekleri iki konferans salonunun ismini verdi.

Hande Fırat, Kabine’de bazı isimlerin tasarruf genelgesi konusunda ciddi hassasiyet gösterdiğini ifade ederken, isim vermeden bir bakanın Ankara’daki bakanlık binasının elektriklerinin açık olup olmadığını kontrol ettiğini yazdı.

Fırat söz konusu bakanı “Yaz aylarına girerken Türkiye’ye gelecek para açısından çok önem taşıyan bakanlığın başındaki isim” olarak tanımladı.

Hande Fırat'ın verdiği ipucundan tasarruf tedbirleri konusunda son derece hassasiyet gösteren bu ismin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olabileceği yorumları yapıldı.