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Yaşam Kartpostallık görüntü! Borçka Karagöl’de iki mevsim bir arada
Yaşam

Kartpostallık görüntü! Borçka Karagöl’de iki mevsim bir arada

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Artvin’de Borçka Karagöl Tabiat Parkı karlı dağlar ve yemyeşil doğanın aynı manzarada buluştuğu görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Artvin’in ünlü Borçka Karagöl Tabiat Parkı, kış ve yazı aynı kareye sığdıran görüntüsüyle ziyaretçilerini karşılıyor.

 

Her mevsim farklı güzel

Soğuk ve yağışlı geçen bahar mevsiminin ardından yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgedeki dağ zirvelerini yeniden beyaza bürüdü. Karla kaplı dağların gölün çevresindeki yemyeşil ormanlarla oluşturduğu manzara, Borçka Karagöl'de güzel görüntüler ortaya çıkardı. Bozulmamış doğası, asırlık ormanları ve zengin bitki örtüsüyle her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, aynı anda hem kış hem de yaz mevsiminden izler sunuyor. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, dron kamerasına yansıyan seyirlik manzarasıyla ilgi odağı oluyor.

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