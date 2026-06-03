Sindirim sistemini çikolata etkiliyor... İşte en iyi çözüm önerisi

“ Güncel beslenme yaklaşımları, “iyi” ve “kötü” gıdalar şeklinde kesin ayrımlar yapmanın giderek zorlaştığını kabul ediyor. Bunun yerine miktar, denge ve bireysel farklılıklar öne çıkıyor. Çikolata örneği de bu tartışmayı genişletiyor. Çünkü bu iki ürün, hem keyif unsuru taşıyor hem de bazı çalışmalarda olumlu sağlık ilişkileriyle birlikte anılıyor. Öte yandan uzun süre bekleyen çikolataların üzerinde oluşan beyaz tabaka çoğu kişiyi endişelendiriyor. Ancak çikolata uzmanlarına göre bu görüntü her zaman ürünün bozulduğu anlamına gelmiyor. Gıda uzmanları, çikolatanın yüzeyinde oluşan beyazlığın genellikle 'fat bloom' veya 'sugar bloom' adı verilen doğal süreçlerden kaynaklandığını belirtiyor. Peki çikolata beyazlayınca ne yapmak gerekir? Uzmanlar, buzdolabındaki nemin şeker kristalleşmesini artırabileceğini, bu nedenle çikolatanın hava almayan kaplarda muhafaza edilmesinin daha doğru olacağını belirtirken her iki durumda da çikolatanın görünümü değişse de çoğu zaman tüketilmesi sağlık açısından risk oluşturmuyor. Bununla birlikte beyazlayan çikolatanın tadı ve dokusu ilk günkü kadar kaliteli olmayabiliyor. Sindirim sistemini etkiliyor! çikolata reflüyü tetikleyerek sindirimi zorlaştıran gıdaların başında geliyor. Sindirim problemine ne iyi gelir? Çözüm önerisi Kefir, lahana turşusu, kuşkonmaz, muz, pırasa, enginar, kereviz, domates, soğan, bezelye, şeftali ise prebiyotik besinlerdendir. Ananas, erik, limon, elma, kivi, mandalina gibi meyveler de bağırsakları iyi çalıştırır. Brokoli, lahana, kabak, biber bağırsak çalıştıran sebzelerdendir.