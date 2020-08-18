Tüm tatları algılayabilen yeni bir hücre keşfedildi

Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu daha önce hiç keşfedilmemiş yeni bir tat hücresi keşfettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, keşfedilen yeni tat hücresinin tüm tatları algılayabildiği belirtildi.

Çalışma kapsamında, tat alma cisimciklerinin bilgiyi beyne nasıl aktardığını daha iyi öğrenmek için fareler üzerinde çeşitli deneyler gerçekleştirildi. İncelemeler sonucu, ağızda bilinen hücrelere göre daha duyarlı ve çeşitli tatları algılayabilen eşsiz bir tat hücresi tespit edildi.

Söz konusu çalışma, 13 Ağustos günü PLOS Genetics dergisinde yayınlandı.