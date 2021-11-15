Tüm siyasi partiler süresiz nafaka konusuna eğilmeli!

YENİ AKİT ANKARA

Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek mağdurların yaşadığı sorunları anlattı.

Ziyarete ilişkin Yeni Akit’e konuşan Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, “AK Parti ile ilk görüşmemizde bu sorunun toplumsal mutabakat gerektiren bir konu olduğunu, her partiyi ikna etmemiz gerektiğini söylediler. Bu bizim görevimiz değildi ama bizden istendi. Kamuoyu oluşturun, dediler oluşturduk. İnsanlar nafakanın ne olduğunu bilmezlerdi. Herkes bunu çocuğa ödenen bir nafaka olduğunu zannediyordu. Biz de 'iştirak nafakası, kadına ödenen nafaka' ayırımını yaptık. Sadece süresiz nafaka ile değil aileyi ilgilendiren hangi konu varsa ilgilendik. Bu konuda yanlışa yanlış diyerek mücadele ettik. Başından beri yaşadığımız sorunlara karşı hassas davranarak ilgi gösteren ve sorunun çözüme kavuşması için görüşmeler gerçekleştiren HÜDA PAR'a çok teşekkür ediyoruz. Devam eden bu sorunun çözüme kavuşması adına tüm siyasi partilerin bu konuya eğilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.