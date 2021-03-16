Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Milyonlarca öğrenci halen uzaktan eğitime devam ediyor. 15 Şubat’ta köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı olarak açıldı. 2 Mart’ta ise yurt genelinde 1.,2.,3.,4., 8. ve 12. sınıflar açıldı. İlkokullar haftada iki kez okula giderken sınavla hazırlanan 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam ediyor. Düşük ve orta riskli illerde ise 9., 10. Ve 11.sınıflar da yüz yüze eğitime katılıyor. Henüz okullarına dönemeyenler ise yüz yüze eğitimle ilgili yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, diğer sınıflar ne zaman açılacak?

Tüm sınıflar ne zaman açılacak? Diğer sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, “Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde” ifadelerini kullandı.