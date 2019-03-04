Tüm şehir kenetlendi, tek hedef şampiyonluk

Spor Toto 1. Lig’de 23. haftada sahasında Osmanlıspor’a 2-0 yenilerek liderliği kaptıran Abalı Denizlispor, 24. haftada Şanlıurfa’da oynanan maçta Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Yeşil-siyahlı ekipte ve tüm kentte ligin bitimine 10 hafta kala şampiyonluk şarkıları söyleniyor.

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor’da şampiyonluk şarkıları söyleniyor. Ligin 23. haftasında eski teknik direktörü Osman Özköylü’nün takımı Osmanlıspor’a kendi evinde 2-0 yenilerek liderliği rakibine kaptıran Horozlar, bu hafta ligin zirvesine tekrar oturdu. Düşme hattındaki Tetiş Yapı Elazığspor’u Şanlıurfa’da oynan karşılaşmada Kehinde’nin golleriyle 2-1 yenen yeşil-siyahlı ekip, ligin bitimine 10 hafta kala 50 puana yükselerek Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı. Abalı Denizlispor’un zirve yarışındaki en büyük rakiplerinden olan Osmanlıspor’un sahasında Gazişehir Gaziantep’e 1-0 yenildiği haftada kente 3 puanla dönen yeşil-siyahlılar, Özköylü’nün takımına 3, Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kalan şampiyonluk yarışındaki bir diğer rakibi Gençlerbirliği’ne de 2 puan fark attı. Şehrin tüm dinamiklerinin, özellikle taraftarın desteğini arkasına alarak şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Horozlar’da tüm gözler ligin 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da Denizli’de oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasına çevrildi. Yeşil siyahlı ekip 44 puanla 4. sırada yer alan İstanbul temsilcini yenip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Yeniden zirveye oturmanın kendilerini mutlu ettiğini aktaran Teknik Direktör Yücel İldiz, yollarına emin adımlarla ilerlediklerini aktardı. Deneyimli teknik adam, Ümraniyespor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve sahadan 3 puanla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.