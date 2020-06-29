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Gündem

Tüm seçenekler masada! Gözler Erdoğan'da

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Koronavirüs salgınının ele alınacağı toplantıda gerek duyulması halinde 1 Temmuz'dan itibaren yeni kararlar alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 09:26:00 - 2020-06-29 09:46:13
Tüm seçenekler masada! Gözler Erdoğan'da

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugünkü toplantıda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecini ve 1 Temmuz'da atılacak yeni adımları belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda 1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

Sağlık Bakanı sunum yapacak

Yenişafak'ın haberine göre, bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

Gerek olursa yeni kararlar alınacak

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.

Toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek.

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