'Tüm partilerin Kılıçdaroğlu için canla başla çalışacağını sanmıyorum' dedi! Habertürk yazarından flaş sözler: Sabah oluşan hava birden bozuldu

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rest çektiği masaya geri dönmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesiyle ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Öztürk, yayınlanan mutabakattan herkesin mutlu olduğunu söyleyemeceğini belirterek şunları yazdı:

"Ben bu mutabakattan hekesin mutlu olduğunu söyleyemem. Bu kararın tüm parti tabanlarında büyük bir enerji yaratacağını da ifade edemem. Sabah oluşan hava birden bozuldu. Seçimlerde tüm partilerin Kılıçdaroğlu için canla başla çalışacağını sanmıyorum. Muhalefetin işi zor."

Öztürk, bir başka tweetinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben tam anlaşma olmadı dediğimde bir çok meslektaşım ve siyasi sözcü “hayır gece tam mutabakata varıldı” diye bana karşı çıktılar. Ama benim aldığım bilgi doğru çıktı ve masada İYİ Parti’nin şartı belirsiz bir sürece yayılarak kısmen kabul edildi. Bu da İYİ Parti'yi mutsuz etti."

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