  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Tüm paraya el konuldu! Dilencinin yarım günlük kazancı şaşırttı
Yaşam

Tüm paraya el konuldu! Dilencinin yarım günlük kazancı şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 11:34:00 - 2023-04-04 12:01:02

Adana'nın Sarıçam ilçesinde dilenirken yakalanan kişinin üzerinden çıkan para herkesi şaşırttı.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde sabahtan öğlene kadar dilenen bir şahsı yakalayan zabıta ekipleri üzerinde de 2 bin 110 TL ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü. Burada yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıtayı bile şaşırttı.

Zabıta paraya el koyarken şahsa da Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23