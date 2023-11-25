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Ekonomi Tüm parasını buraya yatırmış! Başkanın oğlu kriptoda kaybetti
Ekonomi

Tüm parasını buraya yatırmış! Başkanın oğlu kriptoda kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-11-25 13:24:00 - 2023-11-25 13:24:24
Tüm parasını buraya yatırmış! Başkanın oğlu kriptoda kaybetti

Kripto varlıklara yatırım hızla sürerken uluslararası finansal kurumun başındaki isimden de oğlu ile ilgili bir itiraf geldi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, oğlunun kripto varlıklara yatırım yaptığını ve "neredeyse yatırımının tamamını kaybettiğini" bildirdi.

Lagarde, Frankfurt'ta öğrencilerle buluşmasında yaptığı konuşmada, oğlunun birçok uyarıya rağmen oynaklığı yüksek kripto varlıklarına kendisini dinlemeden yatırım yaptığını belirterek, "Ve yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybetti. Çok fazla değildi ama hepsini kaybetti, yaklaşık yüzde 60'ını kaybetti. Daha sonra onunla konu hakkında tekrar konuştuğumda, isteksizce benim haklı olduğumu kabul etti." dedi.

ECB Başkanı Lagarde, uzun süredir kripto varlıkları "spekülatif" olarak değerlendiriyor, onları suçlular tarafından yasa dışı faaliyetler için sıklıkla kullanılan bir araç olarak tanımlıyordu.

ECB başkanının 30'lu yaşların ortasında iki oğlu bulunuyor.

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