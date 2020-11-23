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Eğitim Tüm okullar uzaktan eğitime devam ederken anaokulları neden açık?
Eğitim

Tüm okullar uzaktan eğitime devam ederken anaokulları neden açık?

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla eğitimin online olarak devam etmesine karar verildi. Buna karşın anaokulu ve özel eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitimin yapılması uygun bulundu. Alınan bu karar vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:53:00 - 2020-11-23 17:55:25
Tüm okullar uzaktan eğitime devam ederken anaokulları neden açık?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda eğitimle ilgili yeni kararlar alındı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okullardaki eğitim öğretimin yıl sonuna kadar online olarak devam edeceğini duyurdu.

Erdoğan, "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar uzaktan devam edecek" dedi. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan karara göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimleri 20 Kasım 2020'den 4 Ocak 2021 tarihine kadar online olarak sürdürülecek.

Bunun yanında yapılan istişareler sonucu anaokulu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.

Öte yandan koronavirüs salgınınının yayılımını önlemek amacıyla alınan bu kararlar kafalarda bazı soru işaretlerine yol açtı.

Tüm okullar uzaktan eğitime devam ederken anaokullarının yüz yüze eğitime devam etmesi kararların vatandaşlar tarafından sorgulanmasına neden oldu. Özellikle veliler "Anasınıflarının açılış nedeni nedir?", "Tüm okullar uzaktan eğitime devam ederken anaokulları neden açık?", "Küçük yaş grubu salgından etkilenmiyor mu?", "Anaokullarında yüz yüze eğitim gerekli mi?" sorularının cevabını yoğun bir şekilde araştırıyor.

Anasınıfı çağındaki çocukların virüs taşıma riskinin bulunması da bu açıdan dikkat çeken bir unsur oldu.

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