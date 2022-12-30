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Eğitim Tüm okullar çevre dostu olacak
Eğitim

Tüm okullar çevre dostu olacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023'te tüm okulları çevre dostu okul yapacaklarını belirterek, "Güneş enerji santralleriyle, yağmur toplama ünitesiyle, atıkların değerlendirildiği üniteyle, sıfır atık kütüphanesiyle öğrencilerimizin çevresiyle, doğayla ilişkisini çok daha organik hale getireceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 11:13:00 -
Tüm okullar çevre dostu olacak

"Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması Ödül Töreni"nde konuşan Özer, "Artık kalite odaklı, okul temelli bir şekilde okullarımızı çok daha güçlü hale getireceğiz. Ama bir şeye de öncelik vereceğiz. Dil, tarih ve coğrafya bilincini hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz nezdinde çok daha güçlü hale getireceğiz. Çünkü dilimizi bilmezsek kültürümüzü bilemeyiz. Tarihimizi bilmezsek serüvenimizi bilemeyiz. Coğrafyamızı bilmezsek nerede bulunduğumuzu, bu zamanda, bu mekanda hangi sorumluluklar yüklendiğimizin farkına varamayız" dedi. Bakanlığın çevre bağlamında son bir yılda çok önemli atılımlar yaptığını söylene Özer şöyle devam etti: “Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde öncelikle Çevre Eylem Planı'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sonra ilk açıklayan Bakanlık biziz. Her ilçede en az bir tane olmak üzere çevre dostu 1000 okul yaptık. 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız. Güneş enerji santralleriyle (GES), yağmur toplama ünitesiyle, atıkların değerlendirildiği üniteyle, sıfır atık kütüphanesiyle, öğrencilerimizin çevresiyle, doğayla ilişkisini çok daha organik hale getireceğiz. Yine 2023'te en fazla enerji tüketen 1000 okulumuza 60 megavat güç kapasitesine sahip olan GES kuracağız.”

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