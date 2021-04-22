'Tüm Müslümanları' öldürmekle tehdit eden o kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi

İsviçre’nin doğusunda ücra bir köyde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki bir gencin 2019’da bölgedeki bir camiye saldırı düzenlemek istediği ve sosyal medya platformlarında tüm Müslümanları öldürmekle ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu bildirildi.

Tages-Anzeiger gazetesinin haberine göre şüpheli genç, 2019 yılında gerçekleşen Christchurch saldırısının videosundan bazı kısımları, “Aynısını bir gün İsviçre’de de gerçekleştirmek istiyorum” yorumu ile paylaştığı aktarıldı.

Christchurch Saldırısını Örnek Almış

Bir online sohbet grubunda yakınlarında bir caminin olduğu ve bu camide bir katliam düzenlemek istediği doğrultusunda paylaşımlarda bulunan genç, polis tarafından tutuklanmış, fakat kısa süre sonra serbest bırakılmıştı. Bu gibi paylaşımlara devam eden gencin, “Silahlarım var, bomba yapmayı biliyorum ve bunun için gerekli malzemeler sipariş etme imkanım var” gibi duyurularda bulunduğu ortaya çıktı.

Bugün 19 yasındaki şüpheli, daha öncesinde bir eczaneden 7,5 kilo aseton, 4 kilo hidrojen peroksit ve 5 kilo hidroklorik asit sipariş etmek istemişti. Bu kimyasallarla son derece patlayıcı bir madde olan pentaeritritol tetranitrat (PETN) üretmeyi planladığına işaret ettiği için eczane şüphelenmiş ve siparişi engellemişti. Bunun üzerine Federal Polis Birimi’ne (Fedpol) ihbar edilen şüpheli genç ikinci kez tutuklandı.

Göz Altındayken Kaçtı

19 yaşındaki genç ile ilgili henüz sonuçlanmamış cezai kovuşturmalar devam ediyor. Güvenlik yetkilileri genci tehlikeli olarak değerlendiriyor.

İsviçre’de 13 Haziran’da Terörle Mücadele Yasasını oylayacak. Bu yasa için kampanya yürüten Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, birkaç gün önce düzenlenen bir basın toplantısında “ikinci Christchurch vakıasının” nasıl engellendiğinden başarı ile bahsetmişti. Ancak Keller-Sutter Tages-Anzeiger gazetesinin ulaştığı bilgilere göre 19 yasındaki gencin göz altında tutulduğu merkezden kaçtığını ve Balkanlara yerleştiğini açıklamadı.