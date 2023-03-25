Tüm milliyetçiler kahroldu! Bu, çok onursuzca bir şey

İYİ Parti'nin altılı masaya dönüşünü "onursuzca" olarak nitelendiren Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, Meral Akşener'in "arafta olduğunu" belirtti.

Bol, muhalefetin nasıl bir bataklıkta debelendiğini ortaya koyduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Altılı, gerçekte ise üçlü (CHP, HDP, İYİ Parti; diğerleri, sadece Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulmuş, tabela ve küsurat partileri) masanın, millet ve devlet hayatımıza kastetmek üzere kurdurulduğunu, başından beri yazıp çiziyoruz.

Malum, masanın banisi yani kurucusu, ABD Başkanı Biden; Erdoğan’a karşı olan muhalefeti nasıl dizayn edeceklerini, daha başkan seçilmeden önce dillendirmişti. ABD Başkanı’nın emrine amade partiler, sadakat derecesine göre sıralandığında; birinci sırada, Kandil’in uzantısı HDP, ikinci sırada da kasetle gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönüştürdüğü CHP gelmektedir.

Bu durumda, İYİ Parti Araf’ta kalmaktadır. Muhataplarının, partilerine kurduğu kumpası ve dayatmayı görünce, gerekeni yaptı ve masadan kalktı. Kalkınca, masadaki değerini, tüm çıplaklığıyla gördü.

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Kalkıştan sonra geçen 48 saat içerisinde yemediği küfür ve hakaret kalmadı.

Sonra, emir ne kadar yüksekten geldiyse, hiçbir şey olmamış gibi, tıpış tıpış masaya geri dönüldü.

‘Onursuzca’ bu dönüş, tüm milliyetçileri kahretti.

Türkiye’deki tüm bu dizaynlar, başta ABD olmak üzere Batılı müttefiklerimizin, ülkemizi bölmek ve güney sınırımızda bir Kürt devletini kurmaları içindir. Bunu görmemek için ya hamakat kumkuması ya da hain olmak gerekir.

HDP, yüzde 50 artı 1’in şartı gereği; kendini bulunmaz Hint kumaşı addederek pusuda bekledi.

Beklediği gibi de oldu; Kılıçdaroğlu ayaklarına giderek onların almak istediği tavizleri, onlar daha istemeden verip döndü.

Kılıçdaroğlu’nun, neleri verdiğinin ipuçlarını, açıklamasında ve mahut masanın deklarasyonunda görmek mümkün. Belediyelerdeki kayyumları alarak, bu makamları dağa taşeron olarak çalışan sözde başkanlara (gerçekte PKK militanlarına) teslim edecekler.

Terörle mücadele konusunu da AB ülkelerinin bakış açılarıyla yapacaklarını söylüyorlar. Bunun açılımı, PKK ile mücadelenin yapılmayacağı şeklindedir. Zira Avrupalı dostları, PKK’ya ve onun türevlerine (YPG, PYD) terör örgütü gözüyle bakmıyorlar.

HDP, Kılıçdaroğlu’nu CHP lideri olarak değil, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak beklediklerini ve kopardıkları tavizleri de İYİ Parti dahil, masanın diğer bileşenlerinden almanın rahatlığı içinde; ‘Kılıçdaroğlu varken’ ayrıca aday çıkarmayacaklarını ilan etti.

Zira gökte aradıklarını yerde bulmuşlardı!

Anlaşılan o ki, Kılıçdaroğlu, mahut kurgunun (‘CHP-HDP-İYİ Parti’lerinin) adayı olarak arzı endam edecek. (...)"