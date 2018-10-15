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Tüm mahalleyi pamuk yaprak kurtları istila etti

Aydın Çine'de bulunan Sarıoğlu Mahallesi sakinleri, bölgeyi istila eden Pamuk yaprak kurtlarıyla mücadele ediyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:36
Tüm mahalleyi pamuk yaprak kurtları istila etti

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Sarıoğlu Mahallesi'nde yaşayanlar, bölgedeki bir yonca tarlasından geldiği belirtilen pamuk yaprak kurduyla mücadele için yetkililerden yardım istiyor.

Mahalle muhtarı Mustafa Tozar, gazetecilere, evlerinin içine kadar giren pamuk yaprak kurtlarıyla baş edemediklerini söyledi.

Kurtların temizlenmesi için belediye ekiplerinin düzenli ilaçlama yapmasına rağmen sorunun bir çözüme kavuşmadığını dile getiren Tozar, "Kurtlarla mücadele edemiyoruz, çaresiz kaldık." dedi.

"2 gündür kurt temizliyoruz"

Vatandaşlardan Ramazan Okay ise birkaç gündür kurtların mahalleyi adeta istila ettiğini belirterek, ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:36
  1. Aydın
  2. Çine
  3. pamuk yaprak kurtları
  4. kurtlar istila etti

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