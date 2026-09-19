  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alkol başına bela oldu! 250 bin TL ceza, ehliyete 2 yıl el konuldu Dünyanın en zengin adamı ama resmen karavanda yaşıyor! Trump sonunda dediğini yaptı! 'Grönland artık bizim' 19 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 19 Eylül 1245: İbnü’s-Salâh Eş- Şehrezûrî (Hadis Âlimi ve Fakih) Bakan Yumaklı duyurdu: Avrupa'da ikinci sıradayız Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş hakkında karar verildi Beki'nin hak gördüğü, Taşgetiren'in sessiz kaldığı, Özel'in açık destek verdiği eşcinsellerden küstahlık Türk Hava Yolları, Avrupa'nın zirvesinde Fahiş fiyat soruşturmasında sıcak gelişme! 40 kişi tutuklandı
Gündem Tüm magandalara ders olsun! Ambulansa yok vermeyen sürücüye ağır ceza
Gündem

Tüm magandalara ders olsun! Ambulansa yok vermeyen sürücüye ağır ceza

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tüm magandalara ders olsun! Ambulansa yok vermeyen sürücüye ağır ceza

İstanbul Başakşehir'de korna ve anonslara rağmen uzun süre ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı. Sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyeti geri alındı, araç ise trafikten men edildi. Şahıs hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulansın önünde seyreden otomobil sürücüsü, korna ve anonslara rağmen dakikalarca yol vermemiş. Ambulans sürücüsünün yolu açması için defalarca uyardığı otomobilin uzun süre ambulansın önünde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikle ilgili inceleme başlattı.

Başakşehir ilçesi Eski Edirne Asfaltı Sultangazi Mevkiinde bir şahsın trafikte seyir halindeyken görevli ambulansa geçiş hakkı vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen A.Y.(22) isimli şahıs yakalandı. Şahsa "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek"ten 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı, araç ise 30 gün trafikten men edildi. Şahıs hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?
Gündem

Vatandaşın kol böreği ikramı Özgür’ü kızdırdı: Tövbe tövbe! Gözünü seveyim! İş mi bu şimdi?

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da düzenlediği miting öncesi sokakta yürürken bir vatandaşın börek ikramına sinirlendi. Gergin ha..
Ali Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e: Kılıçdaroğlu bile o CHP’lilerden utanıyor, sen niye utanmıyorsun?
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan Taşgetiren’e: Kılıçdaroğlu bile o CHP’lilerden utanıyor, sen niye utanmıyorsun?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Ahmet Taşgetiren’in “Bizi utandırın” başlıklı yazısına dikkat çeken bir cevap verdi. CHP’li belediyeler ..
HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı
Gündem

HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı

HSK İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar v..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23