Tüm magandalara ders olsun! Ambulansa yok vermeyen sürücüye ağır ceza

Arnavutköy-Sultangazi yolunda acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulansın önünde seyreden otomobil sürücüsü, korna ve anonslara rağmen dakikalarca yol vermemiş. Ambulans sürücüsünün yolu açması için defalarca uyardığı otomobilin uzun süre ambulansın önünde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikle ilgili inceleme başlattı.

Başakşehir ilçesi Eski Edirne Asfaltı Sultangazi Mevkiinde bir şahsın trafikte seyir halindeyken görevli ambulansa geçiş hakkı vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen A.Y.(22) isimli şahıs yakalandı. Şahsa "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek"ten 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı, araç ise 30 gün trafikten men edildi. Şahıs hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.