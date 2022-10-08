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Dünya Tüm işbirlikçilerin sonu: Amerikan kuklası Küreselci Juan Guaido saldırıya uğradı
Dünya

Tüm işbirlikçilerin sonu: Amerikan kuklası Küreselci Juan Guaido saldırıya uğradı

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden işbirlikçi Juan Guaido saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 17:28:00 - 2022-10-08 17:36:54

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden işbirlikçi Juan Guaido saldırıya uğradı.

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido saldırıya uğradı.

Bir dönem ABD’nin ülke lideri olarak kabul ettiği işbirlikçi Juan Guaido, Venezulalılarla yaptığı buluşmasında linçten kurtuldu. Guaido hızlıca arabasına binip uzaklaştı. Guaido’nun ofisinden yapılan açıklamada kendini başkan ilan eden muhalif liderin pusuya düşürüldüğü belirtildi.

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