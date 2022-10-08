Tüm işbirlikçilerin sonu: Amerikan kuklası Küreselci Juan Guaido saldırıya uğradı
Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden işbirlikçi Juan Guaido saldırıya uğradı.
Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden işbirlikçi Juan Guaido saldırıya uğradı.
Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido saldırıya uğradı.
Bir dönem ABD’nin ülke lideri olarak kabul ettiği işbirlikçi Juan Guaido, Venezulalılarla yaptığı buluşmasında linçten kurtuldu. Guaido hızlıca arabasına binip uzaklaştı. Guaido’nun ofisinden yapılan açıklamada kendini başkan ilan eden muhalif liderin pusuya düşürüldüğü belirtildi.