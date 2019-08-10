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Tüm Hacı Adayları Arafat’ta

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat’a çıktı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
Tüm Hacı Adayları Arafat’ta

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat’a çıktı.


Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, hacı olabilmek için son görevlerini ifade etmek ve haccın üç farzından en önemlisi olan Arafat Vakfesi için bugün itibariyle Arafat’a çıktı. Bayramdan bir gün önce yapılan Arafat Vakfesi için Türk Hacılar, Terviye günü yani arife gününden bir gün öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kiraladığı araçlarla ihramlı olarak Arafat’a götürüldü. Sabaha kadar çadırlarda namaz ve dualarını yapan hacılar, bugün öğle namazının ardından vakfe duasına katılacak ve güneşin batımından sonra Müzdelife’ye hareket edecek. Müzdelife’den nohut büyüklüğünde 70 tane taş toplayacak olan hacılar, gecenin bir kısmını burada geçirip Müzdelife Vakfesi’ne duracak.


Hacılar ertesi gün Mina’da Cemerat denilen şeytan taşlama noktasında taşları atmaya başlayacak. Kesilecek kurbanların ardından Mina’dan Mekke’ye dönecek hacı adayları, Kabe-i Şerif’e yapacakları tavaf ve say ile hac ibadetini tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:09
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