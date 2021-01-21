  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tüm gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son rakamlar
Ekonomi

Tüm gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son rakamlar

Dolar kuru sakin seyrine devam ederken piyasalarda gözler TCMB'nin PPK toplantısında alacağı faiz kararına dönecek. Beklenti faizlerin artmaması yönünde. Piyasalarda izlenecek bir başka karar da ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın mesajları olacak. 21 Ocak sabahı dolar kuru 7.42 seviyesinde işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2021-01-21 09:02:00 -
Tüm gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son rakamlar

Haftayı sakin geçiren dolar kurunda gözler TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı ve karar metnine çevrildi. Başkan Naci Ağbal göreve geldikten sonrayapılan art arda faiz artışlarıyla 8.5 üzerinden 7.25'e kadar çekilen kur 21 Ocak sabahına 7.42 seviyesinden başlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mesut Özil Türklüğü reddetti'
Spor

'Mesut Özil Türklüğü reddetti'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mesut Özil için "Elin oğlu değil, evin oğlu" diyen Ali Koç'a verdiği cevapta "Aslını reddedip, Türklüğün..
Joe Biden’dan ‘savaş’ açıklaması! 'Mesajım sınırımız dışındakilere’
Dünya

Joe Biden’dan ‘savaş’ açıklaması! 'Mesajım sınırımız dışındakilere’

Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek görevine başladı. Biden, 'Mesajım sınırımız dışındakilere! Amerikalı yurttaşlarımızın çoğu..
Bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li belediyeyi bastı
Siyaset

Bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li belediyeyi bastı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümete 3 bin 100 lira asgari ücret teklifinde bulunurken bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay