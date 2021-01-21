Tüm gözler Merkez Bankası'nda! İşte dolarda son rakamlar
Dolar kuru sakin seyrine devam ederken piyasalarda gözler TCMB'nin PPK toplantısında alacağı faiz kararına dönecek. Beklenti faizlerin artmaması yönünde. Piyasalarda izlenecek bir başka karar da ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın mesajları olacak. 21 Ocak sabahı dolar kuru 7.42 seviyesinde işlem görüyor
Haftayı sakin geçiren dolar kurunda gözler TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı ve karar metnine çevrildi. Başkan Naci Ağbal göreve geldikten sonrayapılan art arda faiz artışlarıyla 8.5 üzerinden 7.25'e kadar çekilen kur 21 Ocak sabahına 7.42 seviyesinden başlıyor.