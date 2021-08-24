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Gündem "Tüm gençlerin hizmetinde olacak" denilmişti... İmamoğlu ailesinin özel maçı sonrası söküldü
Gündem

"Tüm gençlerin hizmetinde olacak" denilmişti... İmamoğlu ailesinin özel maçı sonrası söküldü

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özel bir kortta tenis maçına çıkıp şov yapmıştı. Öte yandan tüm İstanbul gençlerinin hizmetine sunulacağı iddia edilen kort söküldü. Vatandaşlar "Tenis kortunu İmamoğlu ailesine özel olarak mı yaptınız?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:17:00 - 2021-08-24 13:18:03

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Haliç'in ortasına kurulan tenis kortunda, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir gösteri maçı yapmıştı.

İmamoğlu, resmi Twitter hesabından paylaştığı videoya "Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır" notunu düştü. Maç İBB'nin Twitter hesabından canlı olarak yayınlanırken, İmamoğlu maç esnasında da "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Haliç'in üstünde eşim Dilek İmamoğlu ile tenis oynuyoruz" paylaşımını yapmıştı.

Gençlerin hizmetinde denilen kort söküldü

Bugünlerde Haliç'ten geçen spor severler hayal kırıklığına uğruyor. Öyle ki tüm İstanbul gençlerinin hizmetine açılacağı söylenen kort söküldü. Haliç'teki tenis kortunun son hali tepki çekti. Vatandaşlar duruma "Tenis kortunu İmamoğlu ailesine özel olarak mı yaptınız?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Yorumlar

2024 e az kaldı,sıkın dişinizi

Bu dengesizi seçenler düşünsün.Buna oy verenin aklından zoru var demektir.2024 e az kaldı şeytan azapta gerek,biraz daha bekleyeceksiniz
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Tepkiyi kim gostermis??

Tepkiyi akpliler siyaset icin gosterdiler herzaman oldugu gibi. Istanbul belediyesinin onceki akp belediyesinde yapildigi tespit edilen usulsuzluklerin hepsi savcilikta bekliyor!! Neden isleme konulmuyor onu yazin ilkonce
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