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Dünya Tüm dünyanın konuştuğu 'süper kahraman'!
Dünya

Tüm dünyanın konuştuğu 'süper kahraman'!

Kuzey Kore'nin bir silah sistemleri sergisinin açılışında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile birlikte fotoğraf çekilen 30 kişilik heyette yer alan mavi dar giyimli bir asker dünyanın ilgisini üzerinde topladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 15:26:00 -
Tüm dünyanın konuştuğu 'süper kahraman'!

Kuzey Kore'nin süper kahraman kostümüne benzer giyimli askeri sosyal medyada olay yarattı.

AP News'ten aktardığı habere göre, Kuzey Kore hükümeti tarafından paylaşılan fotoğrafta, dikkat çeken merkezdeki Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ziyade dar mavi bir kıyafet giyen Kuzey Koreli bir asker dikkati çekti.

Pyongyang'da bir silah sistemleri sergisinin açılışında gösteri uçuşu yapan savaş pilotlarıyla bir grup fotoğrafı için poz veren Kuzey Kore liderinin önüne geçen "süper kahraman", "roket adam" ve Kuzey Kore'nin resmi kısaltmasından hareketle "Kaptan DPRK" gibi lakaplar takıldı.

Güney Kore, ABD ve başka yerlerdeki bazı Twitter kullanıcıları "Kaptan Amerika'nın Kuzey Kore'deki şubesi" gibi göründüğünü söyleyerek görünümü hakkında espri yaptılar.

Kuzey Kore devlet medyası adamın kimliğini açıklamadı. Ancak Monterey'deki Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden uzman Jeffrey Lewis, "Görünüşe göre paraşütçü" diye paylaşım yaptı.

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