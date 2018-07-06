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Tüm dünya korku içinde! Tarihin en büyük savaşı başladı

Amerika yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:21
Tüm dünya korku içinde! Tarihin en büyük savaşı başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den 34 milyar dolar tutarında ithalat için yeni gümrük tarifelerinin yürürlüğe girdiğini, iki hafta
içinde 16 milyar dolar tutarında ithalat için de yeni tarifelerin uygulamaya sokulacağını bildirdi.

Air Force One uçağında gazetecilere açıklama yapan Trump, Pekin'in misillemelerine devam etmesi halinde 500 milyar doların üzerinde Çin malına yeni gümrük tarifeleri uygulamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Trump gazetecilere yaptığı konuşmada, "İlk olarak 34, iki hafta sonrasında 16 milyar dolar daha, sonra sizinde bildiğiniz gibi 200 milyar dolar askıda ve bu 200 milyar doların sonrasında askıda bekleyen 300 milyar dolar var" ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN KARŞI HAMLE AÇIKLAMASI

Çin ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin gümrük tarifelerini etkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğiz. ABD'nin eylemleri global tedarik zincirine, global toparlanma hızına zarar veriyor. Global piyasa kargaşasını tetikliyor, ABD şirketleri ve vatandaşlarına zarar veriyor" denildi.
 
Açıklamada, Çin'in, ABD'nin attığı adımlar konusunda Dünya Ticaret Örgütün'ne de rapor sunacağı, serbest ticaretin korunması için diğer ülkelerle birlikte çalışacağı vurgulandı.
 
Çin'in reformlarına ve piyasalarını serbestleştirmeyi sürdüreceği de belirtilen açıklamada, Çin'e yatırım yapacak yabancı şirketlere "iyi faaliyet ortamı" sağlanacağı da eklendi.
 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:21
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