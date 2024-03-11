Tüm dünya izliyor: O Türk dizileri 170 ülkede gösterimde!

Londra'daki izleyici ölçüm şirketi Glance'ın Araştırma ve Pazarlama Başkanı Xavier Rambert: "Bu filmler artık İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır'da prime time'da yayınlanıyor."

Her yıl sayıları 60’a ulaşan ve 170’e yakın ülkede yayınlanan Türk dizileri, bu alanda Türkiye’yi ABD ve İngiltere’nin ardından üçüncü büyük ihracatçı konumuna yükseltti.

Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) yaptığı haber röportajda, Birleşik Arap Emirlikleri’nden, Şili’ye kadar uzanan bir coğrafyada son 15 yıl içinde Türk dizilerinin yakaladığı başarı mercek altına alındı.

Her hafta yoğun bir tempo içinde çekilen dizilerle özellikle İstanbul sokaklarının canlı bir film seti haline dönüştüğüne dikkat çekilen AFP’nin haberinde, sektörün temsilcileriyle yapılan röportajlara geniş yer verildi.

Geçen yıl kasım ayında düzenlenen uluslararası Emmy ödül töreninde en başarılı televizyon dizisi ilan edilen “Yargı'yı (Family Secrets)" çeken Ay Yapım’ın proje geliştirme sorumlusu Erdi Işık, özellikle Latin Amerikalıların Türk dizilerini kültürlerine yakın buldukları için çok beğendiklerini belirtti.

"Bir seçici kurula örnek gösterdiğimde tek kelime Türkçe anlamasalar bile ne olduğunu anlıyorlar çünkü aile kültürü hemen hemen aynı.” diyen Işık, Türk dizilerinin dış pazardaki başarılarının sırlarını özetledi.

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Türkiye'deki sansür avantaj mı?

Bu arada, Türkiye'deki sansür kısıtlamalarının, Orta Doğu'daki ve İspanyolca konuşulan ülkelerdeki pembe dizileri ailece izlemeye alışkın izleyiciler için önemli bir avantaj sağladığı tahmin ediliyor.

Ay Yapım temsilcisi Işık, Türkiye dışındaki izleyici kitlesini hedef alan yaklaşık 20 oyuncunun yer aldığı listeye atıfta bulunarak, "Uluslararası beklentilere uygun oyuncuları seçsek de biz öncelikle Türkiye pazarını düşünüyoruz." dedi.