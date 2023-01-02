Tüm dünya bu işe şaştı kaldı! Herkes Türkiye'nin bunu nasıl yaptığını merak ediyor

"Türk'ten adam olmaz", "Türkler bir şey üretemez", "Türkiye teknoloji üretemez" laflarını sakız gibi bir asırdır çiğneyen müstemleke unsurlarına Türk'ün şuur, şahsiyet ve özgüven sahibi olduğunda; millî kararlılık ve azimle neler üretebileceğinin kanıtlarının arka arkaya geldiğine işaret eden Oğuzhan Bilgin, dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Bilgin, Akşam gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"2014-2015 yılları... Suriye'deki iç savaşta Rusların da ağırlık koymasıyla kanlı katliamların arttığı, Suriye sınırımıza PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin konuşlandığı ve Suriye rejiminin Türk uçaklarını hedef aldığı zamanlar. Milyonlarca sığınmacının katliamdan kaçışı sonrasında sınırlarını açmak durumunda kalan Türkiye öte yandan da PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyordu. Yetmiyor Suriye rejimi ve Rus uçakları da Türk hava sahasını her Allah'ın günü tehdit ediyordu. Türkiye'nin kara sınırındaki tehditler azmış gibi havada da tehditlerle karşı karşıya kaldığı zamanlardı...

O sırada böylesine bir güvenlik tehdidi yaşayan Türkiye, bir NATO ülkesi olduğu için doğal olarak NATO'nun koruma şemsiyesini hissetmek istiyordu. Hem zaten NATO'nun varlık sebebi de bu değil miydi?

İşte bu kaosun ve tehditler zincirinin tam da en ağırlaştığı noktada, Türkiye'nin hava savunma sistemine çok bariz bir şekilde ihtiyacı söz konusuydu... Yani Türkiye'nin NATO'nun hava savunma sistemlerine en çok ihtiyaç duyduğu zamanlardı. İşte tam o anda NATO'nun Türkiye'nin hava savunmasına daha çok destek vermesi beklenirken ve üstelik Türkiye'nin yalnızca kendi sınırlarını değil, NATO'nun sınırlarını da koruduğu bilinirken ne mi oldu? Önce Hollanda, sonra da ABD ve Almanya Türkiye'den hava savunma sistemlerini çekme kararı aldı! Yani Türkiye en çok ihtiyaç duyduğu dönemde "NATO müttefikleri" tarafından ihanete uğruyor ve tehditlerle baş başa bırakılıyordu.

Sonraki süreçte "siz vermeyecekseniz bari biz kendi paramızla Patriot alalım" deyip ABD'nin kapısını çalan Türkiye'ye ise parasıyla bile Patriot satılmıyordu. Neticede de Türkiye'nin hava savunma sistemleri için Rusya'dan S-400 almaktan başka çaresi kalmayacaktı.

Benzer bir durumu bir süredir F-35 ve F-16 modernizasyonu için de görmeye devam ediyoruz. Yunanistan "NATO müttefikleri" tarafından silahlandırılırken Türkiye parasını vermesine rağmen uçaklarını alamıyor...

İşte bunlarla o en zor günlerinde karşı karşıya kalan Türkiye, devletinin içindeki Batı unsurları olan FETÖ'nün de büyük bir oranda temizlenmesinin de etkisiyle dev bir savunma sanayi hamlesi başlatmıştı.

Öyle bir hamle ki artık her hafta bir yüksek teknoloji harikası olan savunma sanayi ürünün duyurusu yapılıyor. Daha geçtiğimiz hafta Hür Jet'in hangardan çıkışı, Boran Obüs'lerinin tanıtımı ve Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi olan, dünyada da çok az ülkenin benzerlerine sahip olduğu TRG-230'un duyurusu haberlerdeydi. Daha bunların haberleri bile medyaya yeni düşmüşken yılın son günü Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yaptığı duyuru Türkiye'ye verilmiş bir yeni yıl hediyesi gibiydi: Siper Hava Savunma Sistemi!

Türkiye yüksek irtifalı olan ve menzili 100 km olan Siper hava savunma sistemini kendi imkânlarıyla, kendi bilim insanlarıyla ve kendi iradesiyle üretmişti! Böylece Türkiye kendisine yönelik herhangi bir tehdidi 100 km ötede durdurabilen bir seviyeye ulaşmış oluyordu.

Daha kısa süre önce açıklanan Sungur ve Hisar gibi sistemlerle alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerine sahip olabilmiş Türkiye'nin artık Patriot seviyesine ulaşabilen bir yüksek irtifa hava savunma sistemi var!

Tayfun, Kızıl Elma, TG Anadolu, Som ve Millî Muharip Uçak gibi projelerin de eklenecek olmasıyla Türk savunma sanayii şuur ve şahsiyet sahibi her Türk için bir gurur vesilesine dönüşmüş durumda.

İşte "Türk'ten adam olmaz", "Türkler bir şey üretemez", "Türkiye teknoloji üretemez" laflarını sakız gibi bir asırdır çiğneyen müstemleke unsurlarına Türk'ün şuur, şahsiyet ve özgüven sahibi olduğunda; millî kararlılık ve azimle neler üretebileceğinin kanıtları arka arkaya geliyor.

Bu büyük gurur abidelerinin ortaya çıkışında emek koyan tüm kişi ve kurumların; bunun arkasında dimdik duran Türk Devleti ve Cumhurbaşkanı'nın mücadelesini, başarı hikâyesini tarih kitapları ileride çok yazacak. Burada Türk Milleti'ne düşen de bu iradenin, bu mücadelenin arkasında sapasağlam durmak olacak."