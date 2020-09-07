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Gündem Tüm dünya bekliyordu! Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı
Gündem

Tüm dünya bekliyordu! Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı

İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda katledilen Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı. Suudi Mahkemesi, 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye ise 7 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:57:00 -
Tüm dünya bekliyordu! Cemal Kaşıkçı davasında karar çıktı

2018 yılında İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan başkonsolosluğunda Suudi Arabistan'tan gelen aralarında güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıp uzmanınında bulunduğu bir ekip tarafından vahşice öldürülen, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında Suudi mahkemesi kararını verdi.Suudi devlet televizyonu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın emriyle katledilen Kaşıkçı için 8 kişinin suçlu bulunduğunu belirtti.

Farklı cezalar

Suudi televizyonunun aktardığı bildiye göre, suikastte eli bulunan 8 kişiden 5'ine 20 yıl hapis cezası verildi. Dünyayı ayağa kaldıran olayda 3 kişiye ise 7 ila 10 yıl arasında değişen cezalar verildi.

Ailesi affetmişti

Öte yandan öldürülen Kaşıkçı'nın ailesi katilleri affettiğini açıklamıştı. Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükâfatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez." ayetiyle katilleri affettiğini duyurmuştu.

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