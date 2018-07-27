THY - Konya
0553 313 94 23

Tüm duaları içine alan dua hangisidir?

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in öğrettiği tüm dûaları içine alan dua dediği dua hangisidir? O duanın anlamı nedir?

27 Temmuz 2018 Cuma 22:37
Tüm duaları içine alan dua hangisidir?

Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

– Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

– “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

Türkçe Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”

Anlamı: “Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.”

(Tirmizî, Daavât 89)

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin ismi ne?
    1. Fatih Erbakan'ın kuracağı partinin..
    2. Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 2..
    3. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril..
    4. Kaftancıoğlu'ndan kurultay açıklaması
    5. Fenerbahçe maçında şok sakatlık
    6. Yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı..
    7. Mehmet Özdilek'e sürpriz teklif
    8. Binali Yıldırım: Yeni sistemde..
    9. 'FETÖ'nün mütevelli heyeti' davasında..
    10. Fenerbahçe-Altınordu maçında anlamlı..
    11. İsrail terörü devam ediyor: 2..
    12. Tatlandırıcılar kansere yol açıyor!
    13. Kettle temizliğinin pratik hali!
    14. Çocuğunuz yalan söylüyorsa ne..
    15. Sıcak çarpmasına karşı tedbirli olun!
    16. Tüm duaları içine alan dua hangisidir?
    17. Gençleri evlendirmek için yapılması..
    18. Birbirinden ilginç icatlar
    19. Çikolatalı krep sarma nasıl yapılır?
    20. Binali Yıldırım öğrenciliğe geri döndü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    "Mustafa Kemal'e bu kadar hakaret edildiğini görmedim"
    "Mustafa Kemal'e bu kadar hakaret edildiğini görmedim"
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma