Tüm-Din-Gör-Der Genel Başkanı Metin Kaçar: Fitre ve zekâtla gönüllere vaktinde dokunun

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Oruç, teravih ve zekât ile nefislerin terbiye edildiği, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan-ı Şerif ayının manevi iklimi sürüyor. Ramazan ayı, yalnızca oruç ve ibadet ayı değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin zirveye çıktığı bir rahmet mevsimi olarak öne çıkıyor. Bu mübarek günlerde fitre başta olmak üzere zekât ve gönüllü bağışların artırılması çağrıları yapılırken, özellikle savaş, yoksulluk ve afetlerle mücadele eden mazlum coğrafyaların unutulmaması gerekiyor. İslam’ın temel farzlarından olan zekât ve ramazana mahsus fitre ile ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli, toplumdaki gelir adaletsizliğini azaltmanın yanı sıra sosyal dayanışmayı da güçlendirirken ilahiyatçılardan önemli uyarılar geldi. Bereket, bolluk ve paylaşım ayı olan ramazanın bu kutlu günlerini iyi değerlendirmemiz gerektiğini vurgulayan Tüm-Din-Gör-Der Genel Başkanı Metin Kaçar, bu ay içinde zekât farizası üzerine vacip olan herkesin mutlaka bu görevi yerine getirmesini ve fıtır sadakalarını da unutmamız gerektiğini söyledi.

RAMAZAN DAYANIŞMA MEVSİMİDİR

Konuyla ilgili gazetemiz okurlarını uyaran Tüm-Din-Gör-Der Genel Başkanı Metin Kaçar, “Oruç, bedenen ve aklen sağlıklı olan her Müslümana farz kılınmış bir ibadettir. Ramazan ayında oruç tutmak, sadece bir gelenek değil; imanı, sabrı ve kulluk bilincini diri tutan ilahi bir yükümlülüktür. Bu mübarek ay, insanın nefsini terbiye ettiği, şükür ve paylaşma duygusunu derinleştirdiği özel bir zaman dilimidir. Ramazan’ın bir diğer temel sorumluluğu ise fıtır sadakasıdır. Fitre, orucun manevi eksikliklerini telafi eden ve bayram sevincini toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlayan bir ibadettir. Maddi imkânı olan her Müslüman hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler adına fitre vermekle mükelleftir. Belirlenen asgari tutarlar bir ölçü olmakla birlikte, kişi kendi imkânlarını göz önünde bulundurarak daha cömert davranabilir. Asıl olan, paylaşma bilincini diri tutmak ve ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebilmektir. Bu noktada gönüllü bir cömertlik göstermek, ramazanın ruhuna daha uygun bir tavır olacaktır. Fitrenin zamanında ulaştırılması da en az miktarı kadar önemlidir. Bayram namazından önce ihtiyaç sahiplerine verilmesi, onların da bayram sabahına mahzun değil sevinçle uyanmalarını sağlar. Bu nedenle fitre konusunda gecikmemek, sorumluluğu son ana bırakmamak gerekir. Unutmamak gerekir ki fitre, sadece bir maddi yardım değil; toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve ortak sevinç kültürünün en güzel tezahürlerinden biridir” dedi.

MAZLUM COĞRAFYALARI UNUTMAMALIYIZ

Sadaka vermenin İslam’ın en faziletli amellerinden biri olduğunu kaydeden Kaçar, “veren el ile alan el arasında kurulan o görünmez gönül köprüsü, toplumsal dayanışmanın en güçlü harcıdır. Özellikle ramazan ayında yapılan yardımların sevabı kat kat artar; çünkü bu ay rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Bu bereketi yalnızca sofralarımızda değil, kalplerimizde ve paylaşımlarımızda da çoğaltmalıyız. Bugün dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşam mücadelesi veren mazlumlar var. Savaşın, yoksulluğun, adaletsizliğin gölgesinde hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimizi unutmamak, ramazanın ruhuna sahip çıkmaktır. Bizler iftar sofralarımızda huzurla otururken, bir tas çorbaya muhtaç olanları hatırlamak; onların duasında yer bulabilmek için imkânlarımız ölçüsünde destek olmak vicdani bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.