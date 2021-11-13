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Eğitim Tüm çocuklar okul öncesi eğitime erişecek
Eğitim

Tüm çocuklar okul öncesi eğitime erişecek

Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in izlediği politikaya ilişkin açıklamalarını aktardığı bugünkü yazısında, “Bakan Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yüzde 100’e çıkarmaya çalışıyor. Bu ne demek? Bu, gelir seviyesi ne olursa olsun aynı yaş grubundaki tüm çocukların okul öncesi eğitime erişebilmesi demek" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 14:08:00 -
Tüm çocuklar okul öncesi eğitime erişecek

Hürriyet yazarı Nuray Çakmakçı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in izlediği politikaya ilişkin açıklamalarını aktardığı bugünkü yazısında, “Bakan Özer’in vurguladığı konulardan ikisi özellikle çok önemli. Birincisi okul öncesi eğitim, ikincisi de okullar arası imkân farklılıkları” dedi. Mesleki eğitimde 1000 okul projesinin tamamlandığını duyuran Çakmakçı, Bakan Özer’in eğitimde reform ve köklü değişiklikler yerine, kaliteyi sürekli arttırarak fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Okullar arası imkân farklılıkları azaltılacak

Çakmakçı, Bakan Özer’in okul öncesi eğitim ile okullar arasındaki imkân farklılıklarına ilişkin açıklamalarını şöyle aktardı: “Bakan Özer’in vurguladığı konulardan ikisi özellikle çok önemli. Birincisi, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yükseltmek. Artık, gelişmiş ülkeler eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını yüzde 100’e çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ne demek? Bu, gelir seviyesi ne olursa olsun aynı yaş grubundaki tüm çocukların okul öncesi eğitime erişebilmesi demek. Böylece, okul öncesi eğitime erişimdeki eşitsizlikler ortadan kalkacak ve çocuklar ilkokula başladıklarında hazır oluşlarında önemli bir fark olmayacak. Aksi takdirde başlangıçtaki fark sürekli büyüyecek ve eğitimin ilerleyen kademelerinde okullar arası başarı farkları olarak önümüze çıkacak. Bir diğer konu ise okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak. Şu anda en önemli sorun da bu. Her kademeden tüm okullar aynı imkânlara, aynı altyapıya sahip değil. Bu nedenle bu farkları azaltmak için yapılacak yatırımlar eğitimin kalitesini yükselteceği gibi okulları da imkânları bakımından eşitleyecek demek.”

 

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