Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte 2019'un resmi tatilleri
Yeni yıla girmemizle birlikte çalışan vatandaşlar şimdiden 2019 yılının bayramlarının hangi güne denk geldiğini hesaplamaya başladı. 2019 Ramazan ve Kurban bayramı kaç gün tatil olacak? İşte resmi tatillerle ilgili tüm detaylar...01 Ocak 2019 Salı 11:12
2019'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019'da tatil yapılacak gün sayısı 121.
Özellikle planlarını şimdiden yapan çalışanları ve öğrencileri yakından ilgilendirecek 2019 yılının resmi tatil takvimi haberin detayında...
Yeni Yıl tatili
1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü tatili
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.
Ramazan Bayramı tatili
Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü tatili
Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
Kurban Bayramı tatili
Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı
Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.
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