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Aktüel TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu
Aktüel

TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:02:45 -
TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

İSTANBUL (AA) - Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şubesi, Bakırköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto etti.

Bakırköy Belediyesi yanında bulunan Özgürlük Meydanı'nda toplanan sendika üyesi grup, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Adem Erdem, 28 Ağustos'tan bu yana 11. eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

19 aydır memurların, 30 aydır işçilerin toplu sözleşmelerinin imzalanmadığını anlatan Erdem, 300 memur ile yaklaşık 400'ü kadrolu olmak üzere 1550 işçinin mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Erdem, mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında belediye meclis üyelerinden de destek beklediklerini kaydetti.

Hak alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Erdem, her salı ve perşembe saat 12.15'de aynı yerde eylemi sürdüreceklerini ancak bu hafta perşembe günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla eylem yapmayacaklarını sözlerine ekledi.

Sloganlar atarak belediye binası önüne yürüyen grup, bir süre sonra olaysız dağıldı.

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