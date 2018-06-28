Tulum peynirli kinoa salatası
Son zamanların popüler gıdalarından olan kinoa diyet tariflerinde ön plana çıkmakta. Kinoa ile çeşitli salatalar yapılıyor. İşte size onlardan bir tanesi...28 Haziran 2018 Perşembe 21:54
MALZEMELER
1 su bardağı beyaz kinoa
1 tane salatalık
1 tane domates
Yarım demet marul
İsteğe göre yarım çay bardağı doğranmış sosis
Yarım çay bardağı doğranmış yeşil zeytin
1 ufak kase tulum peyniri
1 kırmızı biber
1 avuç dövülmüş ceviz
Tuz
Limon
Zeytinyağı
YAPILIŞI
Kinoa haşlanır. Domates ve salatalık küp küp doğranır. Marul doğranır.
Haşlanan kinoa soğuduktan sonra içerisine tüm malzemeler eklenir ve karıştırılır.
Yağı ve tuzu arzuya göre nar ekşisi dökülüp servis edilir.
Afiyet olsun.
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