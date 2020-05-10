Tülin Şahin’den dijital defile

New Yok Fashion Week’te yaptığı defilelerle dünya modasında adını duyuran ve Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Lil’ Kim, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının modacısı olan ünlü modacı Rufat İsmayil "Extravaganza”isimli koleksiyonunu ünlü model Tülin Şahin ile Türkiye’de bir ilke imza atarak dijital defile ile tanıttı.

Modacı Rufat İsmayil’in Tülin Şahin baş mankenliğinde Londra, New York’ta yapmayı planladığı"Extravaganza" defilesi koronavirüs sebebiyle iptal edilince defile Tülin Şahin ile dijital ortama taşındı.Dünyada 3,5 milyonda fazla kişiyi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen Rufat İsmail’in Extravaganza" 2020 sonbahar- kış koleksiyonu dijital defilesinde Tülin Şahin kendi evini podyuma çevirerek 3 ayrı elbise tanıttı.

32 tasarım 150 parçadan oluşan ’Extravaganza’ 2020 sonbahar- kış koleksiyonunun dijital defilesinde Tülin Şahin 5 ayrı elbise tanıttı. Tülin Şahin defileyi kendi cep telefonuyla çekti. İkili kendi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları dijital defile ile Türkiye’de bu akımının ilk temsilcileri oldu.