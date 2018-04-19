Tükürük testi ile karın şişkinliğinizin nedenini anlamak mümkün

Candida mantarı, insan vücudunda bağırsaklarda bulunur. Ancak candida mantarının sayısının gereğinden fazla artması ciddi bağırsak rahatsızlıklarına neden olur.

CANDİDA MANTARI NASIL ÇOĞALIR?

- Beslenme alışkanlıklarındaki hatalar,

- İşlenmiş şekerli besinlerin fazla tüketilmesi,

- Sezeryan ile doğum yapmak,

- Karbonhidrat ağırlıklı beslenme,

- Yanlış ilaç ve gereksiz antibiyotik kullanımları candida mantarını çoğaltır.

Eğer diyet yapmanıza rağmen zayıflayamıyorsanız ve bir parça ekmekle bile karnınızı şişiyor veya sertleşiyorsa ya da lifli besinler tüketmenize rağmen kabızlık sorunu yaşıyorsanız bağırsaklarınızda candida mantarı çoğalmış olabilir.

Ancak yapacağınız tükürük testiyle bağırsaklarınızda sorun olup olmadığını anlayabilirsiniz.

TÜKÜRÜK TESTİ...

Sabahları aç karnına bir bardak içme suyun içine tükürün ve 15 dakika bekleyin. Tükürük suyun üstünde kalıyorsa bağırsaklarınız sağlıklıdır. Fakat tükürük dibe çökerse veya su bulanırsa bu bağırsaklarınızda zararlı bakterilerin olduğunu gösterir.