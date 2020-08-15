Tüketiciye KDV indirimleri uyarısı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin pek çok hizmet kolunda getirilen katma değer vergisi (KDV) indirimlerinin takipçisi olması gerektiğini bildirdi.

Ağaoğlu, AA muhabirine, 1 Ağustos itibarıyla uygulamaya konulan bazı hizmet kolları ve giriş ücretlerindeki KDV indirimlerinin 15 günlük uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

Söz konusu indirimleri uygulamayan pek çok hizmet kolu olduğuna dair şikayetler aldıklarını belirten Ağaoğlu, özellikle doğrudan nihai tüketiciye hizmet sunan sektörlerde bu sıkıntının yaşandığını söyledi.

Ağaoğlu, söz konusu vergi düzenlemesinin tamamen tüketicilere yansıtılması gereken bir indirim olduğuna işaret ederek, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da açık hüküm var. Satışa sunulan her türlü ürün ve hizmetle ilgili fiyat etiketi ve listesi bulunmalı. Yani berberin, kuru temizlemecinin, tamir, bakım ve onarım işleri yapanların da fiyat listesinin olması lazım. Bunu kanun emrediyor. Kanuna göre bir mağazada etiket görmediğiniz zaman şikayet ederseniz ceza kesilir. Bu cezayı belediye zabıtaları yanında ticaret il müdürlükleri de uygulayabilir. Etiket bulundurmama cezası kesiliyor." dedi.

- "Fiyat listesi uygulaması yok"

Ülkede fiyat listesi uygulamasının yerleşmemesi nedeniyle tüketicinin KDV indirimlerinin yansıtılıp yansıtılmadığını fark edemediğine dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Eğer tüketici kısa süre önce aynı hizmeti aldıysa fiyatta indirim olup olmadığını fark edebilir. Eğer, KDV indiriminden önceki fiyatla şimdiki fiyatın aynı olduğunu tespit ederse şikayet ederek, haksız fiyat artışı uyguladığı için o firmaya yaptırım uygulanmasını sağlayabilir. Benzer bir şey benim de başıma geldi, kuru temizlemecide fiyat listesini görmek istedim ve aldığım fişteki KDV oranına baktım. Herkes başkasından bekleyince kimse takipçisi olmuyor."

Ağaoğlu, tüketicilere çağrıda bulunarak, "Tüketiciler dikkatli davranıp KDV indirimlerinin yansıyıp yansımadığının takipçisi olmalı. Vatandaşlar, hizmet aldıkları mevcut ve bir önceki tarifeyi talep ederek fiyat karşılaştırması yapsın. Bilinçli tüketici olmak bunu gerektirir. KDV indiriminin fiyatlara yansıyıp yansımadığının anlaşılması için eski fiyat listesi de görülmeli. Türkiye'de fiyat listesi kuralına uyulmaması nedeniyle tüketici çoğu zaman karşılaştırma yapamıyor." dedi.

- Vergi indirimleri uygulamada

Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranları, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti. Bu sektör ve iş kolları arasında, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün ve nikah salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, terzilik, ayakkabı onarımı hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetleri yer alıyor. Tamir, bakım ve onarım hizmetleri yanında genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri de KDV indiriminden faydalanılacak alanlar.

Konaklama hizmeti, yeme-içme sektöründe verilen hizmetler ile sinema, tiyatro, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin yüzde 8 olan KDV oranları da yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirilmişti.

