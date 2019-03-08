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“Tüketicinin yanındayız”

6 bin 364 mağazaya sahip olan Şok Marketler'in CEO'su Uğur Demirel, açıklamalarda bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 12:50
“Tüketicinin yanındayız”

Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, 2018’in ilk yarısında 2,3 milyar TL ile son 10 yılın Türkiye’deki en büyük birincil halka arzlarından birini gerçekleştirdiklerini, Türkiye’ye tam da ihtiyaç olan bir dönemde yabancı sermaye girişi sağladıklarını kaydetti.

Demirel, yüksek performans kültürünü odağa alarak büyümelerini devam ettirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “2018’de yeni açılan mağazalarımız, başarılı iş modelimiz, piyasadaki konumumuz, yetkin çalışan kadromuz ve dinamik iş yapımızla performansımızı artırmayı sürdürdük. Üreticilerden doğrudan alım yaparak, taze olarak sunduğumuz meyve ve sebzede fiyatlarımızı sabitleyerek tüketicilerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha gösterdik. Hizmete açtığımız bin yeni Şok mağazası ve 264 Şok Mini mağazasıyla birlikte Türkiye’nin 81 ilinde toplamda 6 bin 364 mağazaya ulaştık. Her yıl ortalama 4 bin kişiye istihdam sağlama politikamız, açtığımız yeni mağazalarla bu yıl da devam etti ve 2019 yılına toplamda 27 binin üzerinde çalışanımızla girdik.


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:50
  1. Şok Marketler
  2. Şok
  3. Uğur Demirel

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