Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Komisyonda

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firmasının Türk pazarına girdiğinde araçlarını yüzde 50 ucuza satacağına yönelik iddialar üzerine, "İmtiyaz dediğiniz ilave gümrük vergisi. Belki de birilerini zorlamak için o vergi çıkmıştır; yatırım için çıkmıştır. Böyle de düşünebilirsiniz." dedi.

Türkiye'ye yatırım getirmek için uğraştıklarını anlatan Varank, Alman otomotiv şirketi Volkswagen için aylarca uğraştıklarını, 11 toplantı gerçekleştirdiklerini ancak firmanın tamamen siyasi saiklerle gelmediğini söyledi.

Komisyon Başkanı Varank, "ABD'deki bir firma, İsrail'den 23 milyar dolar etmeyen bir şirketi hangi saiklerle alıyor zannediyorsunuz. Ticari saiklerle mi hayır tamamen siyasi saiklerle. İsrail'e götürüp para vermek için 23 milyar dolarlık şirket satın alıyor. Dünyada bütün ülkeler rasyonel mi hareket ediyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet milletvekillerinin "kapitülasyon" ifadelerini kullanmalarına ilişkin Varank, "Kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne göre yatırım yapmıyor. Tabii ki insanlar kar maksimizasyonu neredeyse oraya yatırmaya çalışıyor. Serbest piyasa ekonomisi böyle, kimse zararına çalışmıyor. BYD firmasından bahsediyorsunuz ama zaten burada ilave gümrük vergisiyle ilgili bir adım atılıyor." diye konuştu.

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Varank, bundan önce de Türkiye'de yatırım yapan firmalara da destekler verildiğini, burada çok farklı bir iş yapılmadığını söyledi.

"2028'de 378 milyar TL ihracat yaptırması lazım ki lisans bedelinden muaf olsun"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "70 bin KOBİ'nin ihracat yaptığı bugünden belki 200 bin KOBİ'nin ihracat yapacağı ve 400 milyar TL'lik bir ihracat rakamını yakalayacağımız bir duruma şu anda ön hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

E-ihracatla şu anda Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan, Almanya gibi birçok ülkeye ihracatçının mal satmasının önünü açtıklarını kaydeden Gürcan, çok ciddi kazanımları olduğunu söyledi.

İhracatın önünü açtığına inandıkları için bu kanun teklifinin arkasında durduklarını ifade eden Gürcan, "Şu gidişatıyla 2028 yılında yaklaşık 378 milyar TL ihracat yaptırması lazım ki lisans bedelinden muaf olsun. Eğer 2028 yılında 378 milyar TL ihracat yapıyorsa bunun ülkemiz için büyük bir kazanım olduğunu kabul ediyoruz." dedi.

Bir gelirden vazgeçilmediğini dile getiren Gürcan, "Bu şirket yaklaşık 1 milyar TL'nin üzerinde dijital işlem vergisi veriyor, kurumlar vergisini ayrıca veriyor. Burada 'lisans bedeli' adı altında üçüncü bir vergilendirmeyi koymuşuz. Eğer ihracat yapmayıp, ülkemize kazanım yaptırmazsa, burada bu firma hiçbir kazanımdan yararlanamıyor." diye konuştu.

Pazar yerlerindeki komisyon oranlarının değişken olduğunu ifade eden Gürcan, "Maksimum yüzde 22 komisyon oranı yapılıyor. Biz, bu komisyonları sınırlamayla ilgili bütün e-ticaret pazar yerleriyle toplantılar yaptık. Özellikle yemek sektöründe bulunanlarla ilgili şikayetler de vardı. Burada sektörün büyükleri şunu söylüyor: 'Biz komisyonları aşağı çekeriz ama biz çektiğimizde diğer pazar yerleri bundan çok büyük zarar görür.' Komisyon oranlarının belli bir miktardan aşağı çekilmesi, diğer pazar yerlerine zarar veriyor ve onların rekabet gücü azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildiren Gürcan, "Bununla ilgili yasaya gerek yok. Biz, İç Ticaret Genel Müdürlüğü olarak herhangi bir yönetmelik değişikliğiyle komisyonlarla ilgili değişiklik yapabiliriz, üst sınır da koyabiliriz." bilgisini verdi.

Firmaların pazar paylarının nasıl hesaplandığına yönelik sorular üzerine İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, "Bugün kendi mal ve hizmetini satan işletmeler kolaylıkla pazar yeri vasfı kazanıyor. Pazar yerinden ziyade Kanun kapsamındaki e-ticaretin yüzde 20'sini geçmeyecek, geçtiği an ihracatla ilgili muafiyet ortadan kalkacak." yanıtını verdi.