Tüketicileri aldatan 45 firma daha açıklandı

Hileli et ile süt ürünlerini, bitkisel yağları, baharatları ve enerji içeceklerini satışa sunan firmalara yaptırım uygulandı.

Kontroller sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruda gıda üretimi, işlenmesi ile dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğüne dikkat çekildi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Taklit ile tağşiş ürünlerin belirlenmesinde bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanı sıra tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruların payı büyüktür. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.”

İşte sonuçlar

Gıda denetimlerinden çıkan sonuçlar şaşırttı. Kamuoyuyla paylaşılan enerji içeceklerinde, takviye edici gıdalarda ve çikolata ile kakao ürünlerinde ilaç etken maddesi bulundu. Ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı saptandı. Baharatlarda gıda boyası, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi tespit edildi. Süt ile süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ belirlendi. Bitkisel yağlara tohum yağları katıldığı; kırmızı et ile et ürünlerinde at eti, kanatlı eti, sakatat ve baş eti kullanıldığı anlaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2012’den bu yana bin 509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürünü tüketicinin bilgisine sundu.