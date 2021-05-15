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Ekonomi Tüketiciler mobil uygulamaları tercih etti
Ekonomi

Tüketiciler mobil uygulamaları tercih etti

İnternetten alışverişte geçen yıl tüketicilerin yüzde 84’ü mobil cihazları, yüzde 16’sı bilgisayarları kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:47:00 -
Tüketiciler mobil uygulamaları tercih etti

Mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde alışveriş marka veya pazar yeri uygulamalarının payı yüzde 82.3’i buldu. Covid-19 salgınından ötürü e-ticaret uygulamalarına ilgi ve çevrim içi alışveriş arttı. Rekabet Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre salgın döneminde zaman kaybı ve mekân kısıtı olmaksızın çevrim içi ortamda alışveriş yapma imkânı ön plana çıkarken, tüketiciler en hızlı işlem yapabildikleri araçlara yöneldiler.

Belirgin artış görüldü

İnternetten alışverişte geçen yıl tüketicilerin yüzde 84’ü mobil cihazları, yüzde 16’sı ise bilgisayarları tercih etti. Mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde tüketicilerin yüzde 79.6’sı mobil uygulamayı, yüzde 20.4’ü ise internet tarayıcısını kullandı. Söz konusu cihazlar kanalıyla tamamlanan alışverişlerde uygulamanın payı, 2019 için yüzde 56.4 iken 2020 için yüzde 82.3 oldu. Bu yüksek artış, Covid-19 salgını sürecinde tüketicilerin çevrim içi alışveriş yapma eğiliminin arttığını ve kullanım kolaylığı sunan mobil uygulamaların daha sık kullanılmaya başlandığını ortaya koydu.

Yeni bir rekor

Mobil cihaz ve uygulama kullanımına ilişkin bu eğilim, 18-24 yaş aralığındaki tüketicilerde en yüksek düzeye geldi. 45 ve üzeri yaş grubunda en düşük seviyeye indi. Mobil uygulamaların akıllı cep telefonları ve tabletlere indirilme ihtiyacı, tüketicilerin farklı ürün kategorilerinde birçok marka ile satıcıyı bir arada bulunduran e-pazar yeri uygulamalarını tercih etme ihtimallerini güçlendiren bir etken olarak ön plana çıkıyor. Buna bağlı olarak tüketicilerin mobil cihazlarda yüklü olan e-pazar yeri uygulamalarına yöneleceği tahmin ediliyor. Bu durum ürün ve marka çeşitliliği ile zaman tasarrufuna dikkat eden tüketiciler bakımından önem taşıyor.

Eğilimler değişiyor

Tercihler ele alındığında tüketicilerin yarısının ürünü araştırmaya e-pazar yerlerinden başladığı ve markaların internet sitelerinin sıralamada geride kaldığı görülüyor. Tüketicilerin yüzde 76.6’sı satın alma aşamasında e-pazar yerleri kanalını, yüzde 14.6’sı marka ve firma internet sitesini, yüzde 8.8’i ise sosyal medya kanallarını kullanıyor.

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