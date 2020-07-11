Tüketiciden BDDK’ya ‘hakkını koruma’ teşekkürü

Buğra Kardan

Mevzuatlar ile talimatlara aykırı hareket eden finans kuruluşlarına ağır yaptırımlar uygulayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) teşekkür yağıyor. Kurumun bireysel ile ticari müşterilerin yakınmalarına kulak vererek, 7 bankaya 204 milyon lira ceza kesmesi kamuoyu tarafından takdir ediliyor ve “Çok olumlu bir adım atıldı. Yeni sorunların doğmasının, sıkıntıların belirmesinin önüne geçildi” şeklinde yorumlanıyor.

Yüreklere su serpildi

Tüketici derneklerinin yetkilileri de BDDK’nın bankalara çıkardığı faturanın yüreklere su serptiğine işaret ederek, “On binlerce yatırımcıyı rahatlatacak bir karar alındı. Umarız, bu karar milat olur ve bir daha suiistimalle karşı karşıya kalınmaz” görüşünde birleşiyorlar.

Talepler geri çevriliyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada bazı bankalarca pandemi sürecinde kötü sınav verildiğini; kredi ve kredi kartı borçlarını öteleme taleplerinin geri çevrildiğini söyledi.

Uyarılara aldırış edilmedi

Zorlu süreçte ödemelerini aksatan tüketicinin hukuki takibe alındığını hatırlatan Ağaoğlu, “Ne yazık ki bankalar; Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın ‘Müşterilerinize karşı anlayışlı olun. Dönmeyen krediler konusunda kolaylık tanıyın’ çağrısına, BDDK’nın ‘Sorumlu davranın, yükümlülüklerinizi yerine getirin” uyarısına aldırış etmediler” dedi.

Önemli yük

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele döneminde tüketicinin sırtına büyük bir yük yüklendiğini kaydeden Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Çok büyük problemler yaşandı. Vatandaşlar, kredi borçlarından ötürü evlerini ve otomobillerini kaybetme noktasına geldiler. Şükür ki BDDK zamanında devreye girdi. Müşterilerinin borç erteleme ve yapılandırma başvurularını geri çeviren finans kuruluşlarını cezalandırdı. Çok yerinde bir hamle yaptı, sosyal devlet ilkesine uygun davrandı.”

Kanuna uyulmuyor

Ağaoğlu, ayrıca borcunu kapatmış ya da yapılandırmış olan banka müşterilerinin kara listede yer aldıkları için kredi kullanamadıklarını dile getirerek, “Maalesef bazı finans kuruluşları tarafından sicil affını içeren torba kanun görmezden geliniyor. Parlamento tarafından alınan karara uyulmuyor” diye dert yandı.

Zorluk çıkarılmamalı

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar ise bireylerin ve firmaların kredi yapılandırma taleplerinin tek tek reddedildiğini vurgulayarak, “Bankalar, bu konuda zorluk çıkarmamalılar. Covid-19 nedeniyle işlerinden güçlerinden olan vatandaşlarımıza yardımcı olmalılar, kârlarından taviz vermeliler” ifadelerini kullandı.

Elini taşın altına koymayan; müşterilerini üzen finans kuruluşlarına BDDK’nın uyguladığı yaptırımı olumlu bulan Çakar, “İlgili kamu otoritesi, görevini yaptı. Dileriz, durumdan ders çıkarılır ve bankalar yatırımcılar ile tüketicilere kolaylık sağlar” şeklinde konuştu.