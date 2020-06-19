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Ekonomi

Tüketicide zihinsel dönüşüm hızlandı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, “Eskiden ‘Müşteri gıdayı görmeden, dokunmadan almaz’ inanışı vardı. Şimdi bu ön yargımız yıkıldı” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:01:00 -
Tüketicide zihinsel dönüşüm hızlandı

Kopuz, ‘’Geçen yılın aynı dönemine baktığımızda internet üzerinden kartlarla yapılan market ve gıda alışverişleri, geçen yılın aynı döneminin üç katına erişti. Tüm bu veriler, salgının da etkisiyle uzun zamandır beklenen ama salgının da etkisi ile erkenden gelen bir devrimi yaşadığımız anlamına geliyor. Yani alışveriş alışkanlıklarımızda bir milat yaşandı diyebiliriz” dedi.

 

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