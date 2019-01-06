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Tüketici Mahkemesi'nden emsal karar! Garanti süresi dolsa bile...

Yetkili servis tarafından 20 iş günü içinde tamir edilmeyen bulaşık makinesiyle ilgili Ankara 14'üncü Tüketici Mahkemesi tarafından emsal bir karar verildi.

06 Ocak 2019 Pazar 11:55
Tüketici Mahkemesi'nden emsal karar! Garanti süresi dolsa bile...

Ankara 14. Tüketici Mahkemesi, yetkili servis tarafından 20 iş günü içinde tamir edilmeyen bulaşık makinesi bedelinin, garanti süresi dolmuş olmasına rağmen tüketiciye iadesine karar verdi.

Tüketicinin, 2012 yılının Temmuz ayında satın aldığı bulaşık makinesi, iki yıllık garanti süresinin dolmasından sonra 1 Nisan 2015'te arızalandı.

Durumun bildirildiği yetkili servis önce makinede "sorun olmadığını" belirtti. Ancak arızanın sürmesi üzerine tüketicinin haber verdiği yetkili servis elemanları, makineyi iki defa da tamir için götürdü.

Evden son olarak 6 Mayıs 2015'te götürülen makine aradan günler geçmesine karşın tüketiciye iade edilmedi.

Tüketici, makinenin ne zaman onarılacağına ilişkin de servisten yanıt alamadı.

Arızanın haftalarca giderilememesi nedeniyle mağdur olan tüketici, üretici firma ile yetkili servise ihtar göndererek, bulaşık makinesi bedelinin iadesini talep etti.

Hakem Heyeti reddetti

Bedelin kendisine ödenmemesi üzerine makine sahibi, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurarak, bedel iadesi isteminde bulundu. Heyetin talebi reddetmesinin ardından tüketici, avukatı Olcay Halk Kılıç aracılığıyla dava açtı.

Avukat, dilekçesinde, garanti süresi dolsa dahi, makine için belirlenen kullanım süresince üretici ve ithalatçıların makinenin tamirinden sorumlu olduğuna dikkati çekti. Azami tamir süresi geçmesine rağmen ürünün müvekkiline teslim edilmediğini belirten Kılıç, hakem heyeti kararının iptali ve bedel iadesi talebinde bulundu.

Ankara 14. Tüketici Mahkemesi, yargılama sonucunda tüketici lehine karar vererek, bulaşık makinesi bedeli 1016 liranın faiziyle tüketiciye iadesine hükmetti.

"Bulaşık makinesi 20 iş gününde tamir edilmeliydi"

Mahkemenin gerekçeli kararında, Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 58'inci maddesine göre, üretici ve ithalatçıların, ürünlerinin bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorunda olduğuna işaret edildi.

Gerekçeli kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi, yönetmelikte belirlenen azami süreyi geçemez. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde dava konusu ürün için azami tamir süresinin 20 iş günü olduğu, somut olayda tüketicinin ürünü tamir için yetkili servise bıraktığı, 20 günlük azami tamir süresi geçmesine rağmen ürünün davacıya teslim edilmemesi nedeniyle ürün bedelinin davacıya iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:55
  1. Ankara 14'üncü Tüketici Mahkemesi
  2. Emsal karar
  3. Teknik servis kararı
  4. Tüketici Hakem Heyetleri
  5. Flaş karar
  6. Tüketicileri sevindirenkarar

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