Tüketici kredilerinde vade 36 aya düşürüldü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri için vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdiğini duyurdu.
Analistler; kurumun bu kararıyla ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirttiler. Ayrıca BDDK`nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamalarıyla büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydettiler.