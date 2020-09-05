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Ekonomi Tüketici kredilerinde vade 36 aya düşürüldü
Ekonomi

Tüketici kredilerinde vade 36 aya düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri için vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:35:00 -
Tüketici kredilerinde vade 36 aya düşürüldü

Analistler; kurumun bu kararıyla ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirttiler. Ayrıca BDDK`nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamalarıyla büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydettiler.

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