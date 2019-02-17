Tüketici kadar üretici de memnun! Bakliyatta sorun yok

Bakliyat piyasasını inceleyen editörümüz Buğra Kardan’a açıklama yapan tüccarlar, fiyatların makul seviyelerde seyrettiğini, artan üretime bağlı olarak pirinç ve bulgur fiyatlarında dalgalanma görülmezken, nohutta peş peşe indirim müjdesinin geldiğini belirtti. Bu durum hem tüketicileri hem de üreticileri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanzim satışlara eklenebileceğini belirttiği bakliyat ürünlerinin fiyatları gündemde. Gıda enflasyonunun yükseldiği, sebzelerin ve meyvelerin cep yaktığı bu ortamda söz konusu ürünler uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Pirinç ve bulgur fiyatı uygun

Şu sıralar marketlerde pirincin ve kırmızı mercimeğin kilosu 7-8 liradan, bulgurun da 5-6 liradan alıcı buluyor. Raflarda nohut 7-8 liradan, fasulye ise 12-14 liradan satılıyor. Bakliyat fiyatlarında genel olarak 2018’e göre bir artış gözlenmiyor. Hatta bazı ürünlerin bedellerinde düşüş görülüyor.

Arz ve talep belirleyici

Bakliyat sektörünün önde gelen isimlerinden Dinçer Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Dinçer, ürün fiyatlarının stabil hale geldiğine işaret etti. Fiyatları arz ve talebin belirlediğini dile getiren Dinçer, “Bu manada sıkıntılı bir durum olmadığı, üretim ile tüketim dengeli devam ettiği için zamlarla karşı karşıya kalmadık, kalmıyoruz” dedi.

3.5 liraya da, 7.5 liraya da ürün var

Pirinçte ihracatın sınırlanmasıyla zamların önüne geçildiğini kaydeden Dinçer, şu açıklamalarda bulundu: “Toptancılarda pirincin kısa tanelileri 3,5 liradan, orta tanelileri 4,5 liradan, uzun tanelileri 5,5 ila 7,5 liradan satışa sunuluyor. Şu anda Osmancık 5,5 liraya, Gönen Baldo da 7,5 liraya mal oluyor. Yani ürünün fiyatını boyutu tayin ediyor. Diğer taraftan temel tüketim maddelerinden kırmızı mercimeğin ve bulgurun da fiyatları istikrarlı. Bu ürünlerden ilkinin kilosu 4-5 liraya, diğerinin 2-3 liraya denk geliyor.”

Nohutun 3-3,5 liradan tezgâhlarda yerini aldığını aktaran Dinçer, “Mahsul bol olduğu için bu ürünün fiyatı devamlı geriliyor. Darısı fasulyenin başına” ifadelerini kullandı.

Alternatif var

Tüketicilerin her fırsatta ürün ve fiyat karşılaştırmaları yaptığının altını çizen Dinçer, “Örneğin ev hanımlarımız fasulyenin alternatifinin nohut, pirincin de bulgur olduğunu gayet iyi biliyorlar. Etiketlere tek tek bakıyorlar, buna göre satın alma tercihinde bulunuyorlar” diye konuştu.

Dinçer, makul fiyatların tüketicilerin yanı sıra üreticileri de sevindirdiğini vurgulayarak, “Taleplere yetişmekte güçlük çeken çiftçiler gidişattan gayet memnun” şeklinde konuştu.

Üretim teşvik edilmeli

Tarım Ürünleri Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (Pakder) Yönetim Kurulu’nda da yer alan Mehmet Tevfik Dinçer, fiyat artışlarına karşı devreye sokulan tanzim satış uygulamasının geçici bir çözüm olduğunu savunarak, şunları söyledi: “Esasında üretimi teşvik edecek, rekolteyi arttıracak adımlar atmak gerekiyor. Bu anlamda nohut önemli bir örnek. Rekoltenin düşük olduğu dönemlerde 10-12 liradan fiyatlanan bu gıda maddemiz, üretim artışıyla birlikte 3-3,5 liraya kadar indi. Neden benzer durumu fasulyede de görmeyelim?”

Havza modeli hayata geçirilmeli

Bakliyat sektörü temsilcileri, havza modelinin hayata geçirilmesini talep ederek, şu çağrıları yaptı: “Vakit kaybetmeden bu konuda düğmeye basılmalı. Ayrıca verimli tohum desteği verilerek çiftçilerimiz yönlendirilmeli. Milli projemizin ardındayız. Tarım ve Orman Bakanlığı, ürün teşvikini periyodik olarak kamuoyuyla paylaşıyor. 2018’de tavana vuran maliyetler esas alınarak teşvik miktarı artırılmalı.”

İşte kalıcı ucuzluğun şartları

-Daha çok üretim

-Satış kanallarında rehabilitasyon

-Aracı sayısının azaltılması

-Üreticiye girdi desteği sağlanması

-Üreticinin teşvik edilmesi

-Tüketicinin gücü ve tasarruf eğilimleri