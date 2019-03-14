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Tüketici Hakem Heyetine gidenlerin sayısı azaldı

Samsun Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kocaoğlu, Tüketici Hakem Heyetlerine açılan davaların geçen yıllara göre azaltığını ifade ederek, "Açılan dava sayısının geçen yıllara göre azalması tüketicimizin bilinçli hale gelmesi sonucu ile firmalarında basiretli tacir anlayışının olduğunu ve uyuşmazlıkların tüketici hakem heyetlerine başvuru olmadan çözüme kavuşturduklarını göstermektedir" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:20
Tüketici Hakem Heyetine gidenlerin sayısı azaldı

Samsun Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kocaoğlu, Tüketici Hakem Heyetlerine açılan davaların geçen yıllara göre azaltığını ifade ederek, "Açılan dava sayısının geçen yıllara göre azalması tüketicimizin bilinçli hale gelmesi sonucu ile firmalarında basiretli tacir anlayışının olduğunu ve uyuşmazlıkların tüketici hakem heyetlerine başvuru olmadan çözüme kavuşturduklarını göstermektedir" dedi.


15-21 Mart Tüketici Haftası nedeniyle Samsun Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kocaoğlu, açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu, Samsun’da Tüketici Hakem Heyetlerine açılan davaların geçen yıllara göre azaltığını belirterek, önemli bilgiler verdi.


Dava sayılarında azalma olduğunu vurgulayan Cemil Kocaoğlu, açıklamasında şunları söyledi:


"Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğümüz ve ilçe kaymakamlıklarımız bünyesinde oluşturulan Tüketici Hakem Heyeti Başkanlıkları tüketicilerimizin evrensel hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini, sağlık ve güvenliklerini koruyan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak hazırlanan uygulama yönetmenliklerinin çözümünde aktif bir rol oynamaktadırlar.2018 yılı içerisinde 4 bin 570 TL’nin altındaki uyuşmazlıklara ilçe tüketici hakem heyetlerine, Büyükşehir statüsünde olan illerde 4 bin 570 TL ile 6 bin 860 TL’nin arasında İl Tüketici Hakem Heyetlerine, 6 bin 860 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemelerine müracaat edilmiştir. 2019 yılı için bu rakam 8 bin 480 TL olarak tespit edilmiştir. Bu değerin altındaki ihtilaflarda hakem heyetlerinin verdiği karar bağlayıcı olup, İcra İflas Kanunu’nun ilamlarını yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilmektedir. İlimiz ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin özverili çalışmaları sonucu birçok ihtilafın çözüldüğü görülmüş olup, bunun sonucu olarak da Tüketici Hakem Heyetlerine 2017 yılında açılan dava başvuru sayısı 10 bin 307 adet olurken, 2018 yılında ise açılan dava sayısı 9 bin 601 adet olmuştur. Açılan dava sayısının geçen yıllara göre azalması tüketicimizin bilinçli hale gelmesi sonucu ile firmalarında basiretli tacir anlayışının olduğunu ve uyuşmazlıkların tüketici hakem heyetlerine başvuru olmadan çözüme kavuşturduklarını göstermektedir. İl Müdürlüğümüzce tüketici haftası kutlama programı çerçevesinde halkımıza, öğrencilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları her yıl olduğu gibi devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:20
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